El Consell de Ministres ajorna el codi de bones pràctiques de la banca per les clàusules sòl

| ACN

El Consell de Ministres no ha aprovat com estava previst inicialment un procediment per facilitar la negociació de les clàusules sòl que per sentència del Tribunal Europea s'obliga a les entitats financeres a retornar als clients des de l'inici del contracte hipotecari. El president del govern, Mariano Rajoy, ha reconegut que es tracta ''d'una quantia econòmica considerable'' que afecta a ''molta gent'' i per tant l'executiu ''farà tot el que pugui per resoldre sense els tribunals'' aquest conflicte ''i evitar els litigis''. Rajoy ha afegit que no sap si podrà evitar aquest litigis perquè al final es tracta de la voluntat que hi posin els clients i el bancs i els advocats que els representin.