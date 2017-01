Sergi Castillo: "Hi ha el perill que la mort de Rita Barberà sigui només un parèntesi"

El periodista Sergi Castillo (Cocentaina, Alacant, 1978) coneix de ben a prop les institucions del País Valencià. Ha assessorat les Corts Valencianes i diversos ajuntaments, ha treballat pel PSPV-PSOE i ha col·laborat amb Compromís, Podemos i Izquierda Unida. A Yonquis del dinero (Lectio, 2016) Castillo repassa les 10 grans històries de la corrupció valenciana, amb un to molt descriptiu, de relat dels fets, amb un necessari to crític de denúncia.

| Cedida / El Món

25 anys de joc brut i corrupció han costat uns 15.000 milions d’euros al País Valencià. S’ha estirat del tot la manta?

No, hi ha més casos, però els recursos per a les investigacions són molt limitats. S’estan deixant serrells de moltes qüestions tendencials, com el cas Taula, que no s’està investigant per centrar-se en els temes principals. Hi ha tantíssimes coses a revisar... no es pot estar per tot, és impossible. La justícia té pocs recursos, i els poderosos en tenen tots els que volen, a més de comptar amb els millots bufets d’advocats, i totes les traves als processos judicials. Fins al punt que el cas Fabra, icona de la corrupció, és una enorme victòria.

Per què?

Semblava que Fabra s’escaparia, i al final se’l condemna per la mínima. Se li demanaven 3 anys, després 8 i, finalment, tot queda per la meitat, 4 anys, ja que el procés s’havia dilatat més del normal. Però és clar, un dels que va dilatar el procés era el propi Fabra, amb molts recursos. Al final ha passat 17 mesos a la presó, gràcies al tercer greu, fet que ha provocat que hi hagi molta gent decebuda. Però és una petita victòria. I cal deixar que tota la gent que està treballant contra la corrupció la gaudeixi.