Així, Vilajosana aposta per buscar un mecanisme que doni cobertura a la declaració unilateral d’independència, per exemple si l’Estat utilitza l’article 155 de la Constitució i suspèn l’autonomia de Catalunya, o en cas que es confirmin les inhabilitacions de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , de l’expresident Artur Mas , o de les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau .

Si no es pot celebrar ni el referèndum pactat, ni tampoc el referèndum unilateral, la via Vilajosana és insistir en la DUI . Segons el catedràtic de Filosofia del dret a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep Maria Vilajosana, el Govern hauria de buscar una alternativa a la consulta vinculant, en cas que el “referèndum o referèndum” no es pugui dur a terme.

Vilajosana ha afegit que, amb els mecanismes jurídics que hi ha a l’abast, en cas d’una reacció dura de l’Estat (inhabilitacions o suspensió de l’autonomia), “o bé s’avança el referèndum o bé es convoquen unes noves eleccions per a validar la DUI”. Tot i això, el també coordinador del Col·lectiu Praga no veu que avançar la consulta vinculant sigui una solució: “No sé què s’hi guanyaria, la veritat”, ha opinat.

“Així, si hi hagués majoria de diputats independentistes, es podria declarar la independència, encara que no hi hagués majoria de vots” , segons el catedràtic de Filosofia pel dret.

L’error del 27-S

Vilajosana ha apuntat que l’error del 27-S va ser no explicitar prou què es faria en funció dels resultats. De fet, JxSí va donar per bona la victòria en escons, alhora que la CUP lamentava que l’independentisme no va arribar al 50% de vots i que, per tant, no es podia fer la DUI.

Com a solució, el catedràtic aposta per unes eleccions on s’acceptés i es deixés clar que la majoria de diputats seria suficient per a proclamar la independència. “El 27-S se sobreentenia que calia una majoria de vots, va ser l’error que vam cometre”, ha argumentat.

La “trampa” de l’Estat

Vilajosana, que va oferir una conferència en l’última edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) de Prada, dóna per fet que el referèndum no podrà ser consensuat. “Això ens porta a un escenari no ideal i trampós, perquè els qui no et deixen fer el referèndum pactat són els qui retreuen que no se segueixi una via pactada”.

Vilajosana ja va explicar a Prada que la via unilateral és un second best (la segona millor opció), però que és l’única manera de culminar el procés. “Si no tenim una legislació estatal que ens empari cal generar-ne una de pròpia, encara que això ja sigui un acte contrari a la legislació espanyola”.

Pel catedràtic de Filosofia del dret, la Llei de Transitorietat no és definitiva, perquè està “supeditada” al resultat del referèndum. O sigui, que seria “una mena de DUI condicionada”. Això sí, en cas de victòria del Sí, la declaració d’independència es faria efectiva.

Operació Diàleg?

Per Vilajosana, “només una pressió internacional molt forta pot fer que l’anomenada Operació Diàleg vagi de debò”. Segons ha sentenciat, la suposada voluntat de l’Estat per a dialogar amb Catalunya “no sembla realista”, perquè Madrid no vol ni seure ni parlar del referèndum.

Per Vilajosana, una possible pressió de la comunitat internacional faria retornar la possibilitat de trobar un escenari ideal i pactat. “Però ens hem de moure en el second best, no esperar miracles i donar per fet que anem a una confrontació de legalitats”, ha conclòs.