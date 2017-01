Ebri Knight: "Els catalans hem tingut una autoestima lamentable"

Ebri Knight va celebrar el passat divendres 23 de desembre el final de la gira de l’àlbum ‘Foc!’ enregistrant el seu concert a la sala Apolo de Barcelona en vídeo i àudio amb col·laboracions d’altres artistes. El grup neix a Argentona l’any 2005 i publica el seu primer disc l’any 2012. En aquesta entrevista l’Arnau Aymerich (veu i guitarra) i l’Albert Avilés (baix) expliquen què van fer durant aquells anys, asseguren que la seva música és un canal per fer política i asseguren que el grup pren decisions de manera assembleària. Heu acabat la gira de ‘Foc!’, un disc que vau treure el passat 23F. Vau triar aquella data per algun motiu? Arnau: No, però sí que la vam triar amb una mica de mala llet. Albert: És una data simpàtica per treure un disc amb contingut polític. Arnau: Això va donar peu a algun titular una mica ‘cutre’. Algun mitjà va aprofitar per fer algun joc de paraules, però és igual. Va ser divertit. Un cop vam treure el tercer disc, vam fer el que ja portàvem molt temps fent: concerts. Vam intentar accentuar el folk i el missatge polític. Albert: En un any i mig ens ha descobert molta gent, l’afluència als concerts és cada cop major. Noteu que la vostra fama ha explotat? Albert: Aquest disc ens ha fet arribar a molta més gent. Arnau: Ens ha consolidat. La gent ens ha identificat com un grup de referència del missatge polític. Albert: No pensàvem que esgotaríem les entrades de l’Apolo, per exemple. No ens ho esperàvem per res. Quan vam tenir la idea ens va preocupar que la sala se’ns pogués quedar gran.











| Ebri Knight En aquest concert hi han participat molts altres grups i artistes. Són tots amics o heu hagut de provar sort fent trucades a desconeguts? Arnau: No són amics de l’ànima, però sí que hi tenim un vincle perquè amb molts hem compartit escenari. Això és el que fa que les col·laboracions siguin més especials. Quan sortirà a la llum el disc del concert? Albert: Això és un pla malèfic que tenim i que encara no podem destapar. És el primer concert que enregistrem en àudio i vídeo. Abans de venir cap aquí he preguntat a amics meus que us han vist en directe què opinaven dels vostres concerts. Alguns s’han queixat de l’enrenou que fan els Ebri Hools. Albert: En un concert el públic té mil capes, i nosaltres defensem aquesta actitud. Sempre hem definit la nostra música com a folk-rock hooligan. Quan ens referim a hooligan, ens referim a aquesta actitud que tenim als concerts. I crec que som bastant respectuosos. Quan en algun concert hi ha hagut algun moviment més agressiu, els ho hem dit. Arnau: Sempre que hi ha hagut algun conflicte o que algú no estava còmode perquè un altre s’estava excedint amb l’energia o amb el foc, ho hem comentat i no ens hem trobat amb ningú que ens digui que farà el que vulgui. Albert: Un concert d’Ebri Knight sense olles no seria el mateix.