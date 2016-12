Els jubilats podrien perdre fins a un 3% del seu poder adquisitiu entre el 2016 i el 2017

Amb una inflació al desembre de l'1,5%, com s'ha donat a conèixer aquest divendres per part de l'INE, els assalariats també tornen a acumular una pèrdua del poder adquisitiu aquest 2016. Segons les últimes dades conegudes sobre l'evolució de l'increment salarial per conveni, fins es mes de juny aquest augment va ser de l'1,08% de mitjana. D'aquesta manera, la mitjana dels assalariats han perdut 0,42 punts percentuals de poder adquisitiu.

El president del govern espanyol ha destacat que l'increment del SMI que s'ha aprovat en el consell de ministres suposava l'increment més gran que s'ha aprovat en els últims 30 anys, al passar de 655,2 euros fins els 707,60 euros, que serà el SMI vigent a partir de l'1 de gener del 2017.