Els preus dels peatges s'abaixaran a partir del gener

| ACN

Els preus dels peatges de les autopistes AP-7, entre Barcelona i la Jonquera, i AP-2 fins a Saragossa, totes dues de titularitat estatal, s'abaixaran un 0,47% a partir de l'1 de gener del 2017, segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Foment. Aquesta rebaixa es deu a una reducció equivalent de l'Índex de Preus del Consum (IPC) i a un augment del trànsit real sobre el previst en aquestes vies, segons ha indicat el Ministeri.

La revisió anual de les tarifes per a les autopistes que depenen de l'Estat es regeix per la Llei 14/2000, de 20 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. En el cas de l'actualització sobre l'IPC, aquest es compara la mitjana de dotze mesos (des de novembre fins a octubre del 2016) amb els dotze mesos anteriors. No obstant, els valors es modifiquen també segons els trànsits reals i els previstos per part de les concessionàries.