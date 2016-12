Guàrdia Urbana i Mossos reforcen el dispositiu de seguretat de la festa de Cap d’Any a Montjuïc

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra reforçaran la seva presència a la zona de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona "per vetllar per la prevenció i per garantir la seguretat" durant la nit de Cap d’Any. Enguany Barcelona tornarà a celebrar, per quart cop consecutiu, l’arribada del nou any amb un espectacle a l’entorn de la Font Màgica de Montjuïc. L’espai escènic format per la Font Màgica de Montjuïc, el Palau Nacional, l’avinguda Maria Cristina, les Torres Venecianes i la plaça d’Espanya acollirà un espectacle de llum, aigua i focs d’artifici al servei d’una sincrònica coreografia multimèdia, on la música en serà la protagonista principal. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat un dispositiu per "garantir la bona convivència, la seguretat i la neteja la Nit de Cap d’Any". El dispositiu de seguretat es farà de forma conjunta i coordinada amb els Mossos d’Esquadra; però Bombers de Barcelona també ha preparat un dispositiu específic per garantir la seguretat de l’espectacle pirotècnic.