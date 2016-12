El Consell d'Estat francès rebutja el nom 'Occitània-País Català' per a la macroregió que inclou la Catalunya del Nord

| Jordi Borràs El Consell d'Estat francès ha donat cop de porta al nom 'Occitània-País Català' per a la macroregió que inclou la Catalunya del Nord. L'organisme governamental ha rebutjat el recurs ciutadà presentat des del territori, i que recolzaven tant polítics com intel·lectuals agrupats sota el moviment 'Oui au Pays Catalan'. "El nostre departament no és occità, contràriament als altres dotze que formen la nova regió", recullen en un comunicat. Per això, i conscients que ara és molt difícil que l'Elisi rectifiqui, el moviment reclama poder tenir un estatut propi per a la Catalunya del Nord, perquè se la consideri Col·lectivitat Territorial Única (CTU) a imatge del que ja s'ha fet amb el Gran Lió o l'illa de Còrsega. "Sense això, els catalans del nord quedaran esborrats del mapa", critiquen.











Després que el Consell Regional escollís el nom d'Occitània per a la nova macroregió (amb el subtítol Pirineus-Mediterrània), l'última esperança es trobava en el Consell d'Estat. Va ser davant seu on el moviment polític i intel·lectual, sorgit amb l'objectiu de defensar les arrels catalanes, va presentar-hi un recurs ciutadà. L'objectiu era que al costat de la paraula 'Occitània' hi aparegués també 'País Català'. El recurs, però, no prosperarà. El Consell d'Estat francès ha decidit no trametre'l al Consell Constitucional perquè l'estudiï. És a dir, que per a l'Elisi el nom de la macroregió ja és clar.

La decisió ha caigut com una gerra d'aigua freda damunt els polítics i intel·lectuals que defensaven que les arrels catalanes havien de ser presents al nom de la macroregió. "Comprovem que el Consell d'Estat, amb la complicitat de la majoria socialista regional dirigida per Carole Delga, continua fent oïdes sordes a la mobilització ciutadana, a alguns dels nostres parlamentaris i al Consell Departamental dels Pirineus Orientals", critiquen en un comunicat.