L'euríbor tanca el 2016 en negatiu

L'euríbor de l'últim mes de l'any d'aquest 2016 ha tornat a tancar amb un mínim històric i s'ha situat en el -0,080%, per sota del -0,074% del mes de novembre i encadena quatre mesos de caigudes. Els usuaris de banca que hagin signat aquest mes de desembre una hipoteca tipus de 125.000 euros a 25 anys amb un marge financer de l'1,5% i amb revisió anual veuran com la seva quota hipotecària cau poc més de 8 euros al mes, cosa que els permetrà estalviar prop de 100 euros a l'any. L'euríbor porta en zona negativa des del mes de febrer d'aquest any, cosa que no s'havia vist mai en la sèrie històrica d'aquest indicador de referència per calcular les hipoteques.