Rajoy: “La reforma de la Constitució no solucionaria el problema a Catalunya”

| Arxiu

El president de l’executiu espanyol, Mariano Rajoy, ha celebrat el darrer consell de Ministres del 2016 tornant a recordar que no es dialoga sobre la unitat d’Espanya. En la roda de premsa posterior a la reunió, Rajoy s’ha referit a la llei de transitorietat jurídica acordada per JxSí i la CUP, de la qual encara no se’n coneixen detalls, però sí que definirà Catalunya com una república social, democràtica i de dret, per dir que “ni tan sols és una llei, no sé si un projecte de llei o una proposició, perquè aquestes coses les aproven els parlaments, i per tant, només puc dir que no es pot anar dient que no compliré les lleis ni faré cas dels tribunals”.

“No va enlloc, jo en canvi ofereixo quelcom més raonable, parlar, dialogar. I els demano que no facin més passos en el sentit contrari”, ha afegit Rajoy. Preguntat per la possibilitat que una reforma constitucional servís per arribar a un acord amb Catalunya, el president espanyol ha estat taxatiu: “La reforma de la Constitució no solucionaria el problema a Catalunya, perquè si no liquidem la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols, el problema continuarà”. En aquest sentit, Rajoy ha dit que “es tracta de ser positius i prendre bones decisions de cara al futur”.

En aquest sentit, ha deixat clar que Espanya mai no acordarà cap referèndum d'independència: "Que ningú no es cridi a enganys, cap president d'Espanya no acceptarà mai la liquidació de la sobirania nacional, de la nostra història, ni tampoc que els catalans hagin de triar entre ser catalans i ser també espanyols i europeus". Finalment, Rajoy no ha volgut donar detalls de la conversa que va mantenir amb Carles Puigdemont, però ha dit que seguiran parlant.