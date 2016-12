El col·lectiu #MoltesMercès engega una campanya "d'agitació social" per promoure el Sí a la independència

| @MoltesMerces16

El col·lectiu #MoltesMercès engega al gener una campanya "d'agitació social" per promoure el Sí al referèndum sobre la independència de Catalunya. La campanya arrenca a les xarxes socials amb la publicació d’un vídeo i la promoció del hastag #2017CamíDelSí, que volen que tingui un ús majoritari entre els usuaris de les xarxes favorables al Sí. Els membres del col·lectiu consideren que “tots els esforços per assegurar el triomf del Sí a la independència són necessaris. Cal que guanyi el Sí per a tothom i nosaltres hi posarem tot el nostre esforç”.