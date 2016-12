L'any en què la CUP ha comprovat que la revolució també duu corbata

| CUP

“La CUP votarà no, però és un no tranquil”. Era el 12 de novembre de 2015, quan l’aleshores cap de llista dels cupaires, el periodista Antonio Baños, argumentava el no del seu partit per segona vegada a Artur Mas. Començava el compte enrere, que s’esgotava el 9 de gener de 2016, perquè l’independentisme arribés a un acord per constituir el primer executiu independentista de Catalunya. Aquell no tranquil augurava que l’any que havia de començar seria l’any de la CUP.

A partir d’aquell dia, els catalans es familiaritzarien amb un funcionament de partit fins aleshores desconegut per a la majoria, l’assemblearisme en estat pur. Aprendrien què és el GAP, el consell polític, el secretariat nacional, Endavant, Poble Lliure... I abans de tancar el 2015, els independentistes viurien una jornada molt més potent que un Barça-Madrid a la final de la lliga de Campions: Una assemblea de la CUP per votar sí o no a Artur Mas. Empat a 1.515 vots. Daltabaix i nervis tant a les entitats de la societat civil com a ERC i a CDC, i somriures en l’unionisme, que donava per feta la convocatòria d’eleccions avançades i el fracàs de l’independentisme.

I daltabaix també a la CUP. El 3 de gener de 2016, el consell polític i el GAP decidien, ja sense la militància, el no definitiu a Artur Mas. Quedaven 6 dies perquè el president de la Generalitat signés el decret de convocatòria de noves eleccions, si és que JxSí no acceptava la proposta de la CUP de presentar al Parlament un altre candidat. La decisió de la direcció cupaire de vetar Mas i condicionar la seva retirada a qualsevol suport dels anticapitalistes va comportar que el seu cap de llista, Antonio Baños, renunciés a l’acta de diputat: "Aquesta decisió obeeix a motius estrictament polítics. Me’n vaig perquè em sento incapaç de defensar la postura adoptada majoritàriament aquell dia", va explicar en una carta adreçada al secretariat nacional.

| ACN

In extremis, després de moltes reunions, dissabte 9 de gener de 2016, Artur Mas compareixia al Palau de la Generalitat per anunciar que feia un pas al costat. Era el pacte amb la CUP. El candidat seria l’aleshores alcalde de Girona, Carles Puigdemont, que seria investit 130è president de la Generalitat l’endemà dia 10 de gener. Aquell mateix dia, el diputat de la CUP Benet Salellas, poques hores abans de la investidura de Carles Puigdemont, pronunciava la frase “Hem complert el mandat, hem enviat Mas a la paperera de la història”. No era la millor manera de començar a constriur plegats una República... però el sí de la CUP a Puigdemont aquella mateixa va suavitzar l'ambient.