L'exsubcomissari Amedo es penedeix dels GAL: "Renego del meu passat"

L'exsubcomissari José Amedo Fouce s'ha penedit dels GAL . Ho explica en un text publicat avui al diari 'El Mundo' , on expressa el seu "total penediment" per haver participat en l'organització dels GAL i assegura amb contundència que "renega" de la seva pertinença al "grup parapolicial" que va perpetrar l'assassinat d'etarres al sud de França als anys 80. A més, en l'escrit, Amedo demana a l'Estat que reconegui que els GAL van ser creats per la cúpula d'Interior i que assumeixi les responsabilitats corresponents: "Considero ineludible que l'Estat assumeixi la responsabilitat en la creació dels GAL i expliqui a la societat espanyola sense cap tipus d'ambigüitats les causes que van portar el seu Govern a decidir lluitar contra ETA de manera il·legal i immoral", escriu.

Amedo també aprofita per sol·licitar el mateix tracte per a les víctimes d'ETA que per les dels GAL, argumentant que el patiment ha estat igual per totes elles: "El que resulta evident, al marge de qualsevol altre qüestionament sociològic o de caràcter polític, és que en cap cas es poden establir diferències entre unes i altres víctimes de les diferents violències, és a dir, entre les d'ETA i les dels GAL, perquè essencialment l'intens dolor i l'incommensurable dany que per a la resta de la vida es causa als familiars és idèntic per als uns i els altres. És inqüestionable que el patiment de l'ésser humà no entén d'ideologies, bàndols o tendències partidàries", i segueix: "És tan profund i intens com el tret que el produeix. Tan fulminant i expansiu com l'explosió que el genera. Així és el dolor que senten les persones víctimes del terrorisme, un dolor al que s'afegeixen la incomprensió, perquè no hi ha raons que justifiquin aquest mal; la solitud, perquè determinats sectors de la societat semblen no voler enfrontar-se amb la mirada desolada de les víctimes, i fins i tot sovint la culpa per haver sobreviscut a les accions criminals".

L'exsubcomissari acaba el text assenyalant que "tenint en compte totes aquestes reflexions que neixen d'allò més profund de la meva ànima, demano perdó pel patiment que hagi pogut causar i al mateix temps perdono sincerament als qui van intentar assassinar-me en cinc ocasions".