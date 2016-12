Podem confirma l'expulsió de la diputada de les Balears Montserrat Seijas

| Europa Press

La Comissió de Garanties Estatal de Podem ha ratificat l'expulsió de la formació de les Balears de la diputada Montserrat Seijas, tal com va fer dijous passat amb la també diputada i presidenta del Parlament balear, Xelo Huertas. Aquestes expulsions estan relacionades amb la "violació" del codi ètic del partit, segons van explicar des de la formació en el seu moment, per l'amenaça de les dues parlamentàries de votar en contra dels Pressupostos Generals de les Balears per al 2017 amb l'objectiu d'afavorir els interessos del consultor de la formació, Daniel Bachiller.