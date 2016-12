Sí se puede i el PP pacten per treure una alcaldia al PSOE

| Huelvavaya

Ja ho diu un anunci d’embotits, que amb diàleg i comprensió tot és possible... També que el PP i una plataforma que es va presentar a les eleccions municipals amb el suport de Podemos sota el nom de Sí se puede pactin i governin plegats. Ha passat a Aljaraque, un municipi de Huelva de 18.000 habitants fins ara governat en minoria pel PSOE i Izquierda Unida. Però una moció de censura presentada pels populars amb el suport d'una plataforma que va obtenir 2 regidors presentant-se el 2015 amb el suport de Pablo Iglesias, sota el nom de Sí se puede, permetrà expulsar el proper 16 de gener l’alcaldessa i constituir un nou executiu local amb alcaldia del PP i regidors podemites.

Actualment, el ple municipal d’Aljaraque està format per vuit regidors del PP, 5 del PSOE, 3 d’IU i 2 de Sí se puede, de manera que la dreta i l’esquerra sumaran una majoria estable. Tots dos grups polítics han justificat la moció per la necessitat d'una pressupostos municipals per a 2017 i per la complicada situació econòmica del municipi. En declaracions als mitjans locals, el portaveu del PP al consistori, que serà el nou alcalde, ha explicat que presenten la moció perquè "Aljaraque s’ho mereix, estem en una situació realment complicada en què hi ha un Ajuntament sense rumb i a la deriva, no hi ha una connexió amb els ciutadans i, sobretot, hi ha una situació econòmica que comença a ser delicada i preocupant".

Per la seva banda, el portaveu de Sí se puede indica que "el poble es troba en una situació econòmica i emocional complicada per la mala gestió de l’equip de govern”, i ha acusat Podemos d’haver-los "abandonat" després de les eleccions municipals del 2015