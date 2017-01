El bou i la mula, el pack decoratiu (5)

| Jordi Borràs El bou i la mula són una mena de pack que no falta en cap pessebre, ni particular ni institucional. Un fet realment curiós ja que a cap dels quatre Evangelis canònics -Mateu, Marc, Lluc i Joan- no hi ha ni rastre del bou i la mula, tal i com es va encarregar de recorda el Papa Benet XVI en el llibre La Infància de Jesús, publicat l'any 2012. El Pontífex assegurava que la presència del bou i la mula en els pessebres es deu al fet que, com que el pessebre és "un lloc on mengen els animals", "la iconografia cristiana" va afegir aquest motiu i "va omplir aquesta llacuna".











De fet, tot i que efectivament tots dos animals no apareixen als Evangelis, l'anterior arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, va animar els fidels a col·locar-los en el pessebre, després de la publicació del llibre de Joseph Ratzinger. "El papa ha escrit el seu llibre des d’un punt de vista exegètic, partint dels Evangelis, però això no vol dir que no s’hagin de posar al pessebre: com a animals, il·lustren també el misteri de la creació", va dir. Sistach. Tradicionalment aquests són els dos únics animals que es col·loquen dins de l'estable on neix Jesús, al costat seu i de la Mare de Déu i Sant Josep, normalment darrere de tots tres. Bou i mula no apareixen al Nou Testament, però sí en els textos del profeta Isaïes (1:3) sí que hi apareixen el bou i la mula: "El bou coneix el seu amo i l'ase l'estable del seu propietari, en canvi Israel no coneix el seu senyor" (de fet, l'Església veu en aquests versos l'avançament del rebuig de Jesucrist per part del poble jueu). Al segle II, els pares de l'Església van interpretar aquest passatge d'Isaïes i van considerar que en aquell moment Israel sí que reconeixia el seu senyor, de manera que van convenir que al pessebre sí que hi havia el bou i la mula. | Jordi Borràs