Colau pretén que sigui la Generalitat qui digui als militars que no poden anar al Saló de l'Ensenyament

| Europa Press L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, vol eludir la seva responsabilitat de comunicar als militars que enguany no podran assistir al Saló de l'Ensenyament, segons ha pogut saber 'El Món'. L'esdeveniment tindrà lloc a la capital catalana del 22 al 26 de març i, com cada any, se celebrarà a la Fira de Barcelona, a Montjuïc, però aquest any amb una novetat destacable: tant el Parlament de Catalunya com el ple de l'Ajuntament de Barcelona van aprovar que el 2017 fos el primer any sense la presència de militars al recinte firal. El 20 de setembre la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, va enviar una carta al director general de la Fira, Constantí Serrallonga, informant-lo que "el 14 de juliol el Parlament va aprovar una moció sobre la desmilitarització de Catalunya que, en el punt e), indica que aquesta acció s'ha de fer extensiva al Saló de l'Ensenyament".











La missiva del Departament d'Ensenyament recorda que, "tal com s'estableix en el Conveni de col·laboració entre la Fira i la conselleria per a les edicions del Saló de l'Ensenyament, Fira de Barcelona és la responsable d'organitzar-lo i, en conseqüència, de contactar directament amb els expositors i decidir i gestionar la seva participació". Per aquest motiu, la consellera que encapçala Meritxell Ruiz envia també una còpia de l'esmentada moció parlamentària i una còpia del també esmentat conveni de col·laboració. Tres mesos després, concretament el 21 de desembre, Miquel Àngel Essomba, comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona, envia una carta a la consellera d'Ensenyament en relació "a la propera edició del Saló de l'Ensenyament i d'una petició que l'alcaldessa, Sra. Ada Colau, ha rebut per tal que l'exèrcit hi deixi de tenir presència". En el text, Essomba informa Meritxell Ruiz "de l'acord que es va prendre al Plenari del Consell Municipal de Barcelona, a la sessió celebrada el 26 de febrer de 2016", i detalla quatre punts concrets. El primer fa referència a la "defensa d'un Saló de l'Ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles". El segon consisteix en "instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per no permetre la representació d'institucions militars al Saló de l'Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el Festival de la Infància". El tercer punt tracta sobre "comunicar a totes les administracions competents el contingut d'aquesta declaració institucional". I, finalment, el quart punt consisteix en "instar les institucions competents i, en concret, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de l'Ensenyament ni a cap espai educatiu".