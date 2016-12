La Guàrdia Civil multa al secretari d'Infraestructures de la Generalitat per portar el CAT a la matrícula

| ACN

Agents de la Guàrdia Civil van multar dijous al secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, per dur l'adhesiu del CAT a la matrícula del cotxe. Segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN, el vehicle va ser sancionat quan estava estacionat en el pàrquing d'un restaurant del municipi de Pont de Montanyana, a l'Alta Ribagorça. Els agents d'aquest cos van esperar que Font sortís de l'establiment per notificar-li la sanció de 200 euros per portar l'adhesiu a la matrícula. A més, van informar el secretari de Mobilitat de com podia pagar i a través de quina entitat bancària per poder obtenir una bonificació de 50% en l'import de la multa. Tot i la sanció, Font encara porta el CAT a la matrícula del seu cotxe.