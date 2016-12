Homs: "L’ofensiva judicial no ens espanta ni intimida, ens reforça"

L’exconseller ha constatat que “ens volen tractar com a delinqüents per intentar esborrar el 9-N, que va ser la dignitat d’un poble votant massivament”, i ha lamentat que “un Estat que comença a perseguir polítics per posar urnes o per permetre debats en un Parlament és un Estat que s’està posant en un carreró sense sortida”. Alhora, ha vaticinat que en aquests primers mesos del 2017 es veurà que "l’ofensiva jurídica de l’Estat espanyol no té efectes, no fa por i no inhabilitat el procés català".