La Grossa de Cap d'Any porta distribuïts 24,2 milions d'euros en els punts de venda la vigília del sorteig

La vigília del sorteig, la Grossa de Cap d'Any porta distribuïts en els 2.000 diferents punts de venda un total de 24,2 milions d'euros en bitllets, segons les últimes dades que disposa el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Es tracta de bitllets que s'han lliurat als punts de venda i per tant no suposa que s'hagin venut en la seva totalitat. La xifra de vendes total la comunicarà el Departament d'Oriol Junqueras després del sorteig. Una de les novetats d'aquest any és que la venda de bitllets s'allargarà fins a una hora del sorteig, fins el dissabte a les 11h del mati, moment que es desconnectarà la connexió i la validació dels bitllets de la Grossa de Cap d'Any. A més d'aquests 24,2 milions d'euros en bitllets distribuïts hi ha també la venda a través del portal de la 6/49.