Un mort en un xoc entre un turisme i un camió a l'A-2 a Argençola

Una persona ha mort aquest dijous a la tarda en un xoc entre un turisme i un camió a l'A-2 a Argençola (Anoia), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït a tres quarts de set de la tarda al quilòmetre 537 de l'autovia on, per causes que es desconeixen, els dos vehicles han patit una col·lisió per encalç i, com a conseqüència, ha mort l'acompanyant davantera del turisme, mentre que el conductor ha resultat ferit lleu. La via ha quedat tallada en direcció a Barcelona i es fan desviaments per l'N-IIa des de la Panadella. Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més dels efectius del SEM.