Al celler de Nadal de Carrefour no hi entren vins catalans

Així doncs, si algú vol comprar vins catalans a Carrefour, ha de saber que no podrà gaudir de cap oferta. Els descomptes només són per a vins espanyols.

Els Rioja dominen el celler de Carrefour, amb 11 dels 20 vins en oferta. També es poden comprar amb descompte vins de la DO Rías Baixas, la DO Ribera del Duero i també vins de la Terra de Castella.

La cadena de distribució alimentària francesa Carrefour distribueix a les bústies dels catalans un catàleg de productes per a les festes de Nadal, entre els quals hi ha vins. "No et perdis les rebaixes del nostre celler!", així s'anuncia la pàgina dedicada a promocions de vins. S'ofereixen 3 vins pel preu de 2, però entre la vintena de productes en oferta no n'hi ha ni un de català.

Per altra banda, al web de venda en línia del supermercat s'ofereixen 1.693 referències, de les quals, a tall d'exemple, només 1 correspon a la DO Empordà, 20 a la DO Penedès, 6 de la DO Priorat, i en el cas de la Terra Alta, ni un. En canvi, hi ha 279 vins etiquetats com a vins de La Rioja.