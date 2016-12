Homs: "El 9-N no el podran esborrar, com tampoc podran evitar el referèndum"

Francesc Homs, diputat del Partit Demòcrata i exconseller de la Presidència, ha anunciat que no recorrerà la decisió del Tribunal Suprem i ha assegurat que les conclusions del jutge eren previsibles: "Fan una lectura partidista i molt interessada pel que fa als fets del 9-N, fins a cert punt ridícula". Segons el jutge, Homs va cometre un delicte de desobediència i prevaricació en “potenciar” la consulta del 9-N malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional.

"Ho vam fer amb plena consciència i ho tornaríem a fer", ha assegurat Francesc Homs aquesta tarda en una roda de premsa. El diputat del PDECAT ha explicat que es tracta d'un "procediment més polític que jurídic" i que, per tant, la defensa anirà en consonància: "Els arguments de pes ens els guardem pel judici".

"Aquest final del 2016, des del punt de vista de la cavalleria judicial, és de traca i mocador. Ens volen criminalitzar i presentar-nos com a delinqüents", ha denunciat Homs. Amb això, ha alertat, "l'estat no s'adona que s'està posant en un carreró sense sortida. Presentar persones, representants públics, polítics, que volen posar o han posat les urnes, com a criminals, és un error gravíssim".

Ha acabat la seva intervenció dient que ell només és un accident en aquest procés: "A qui es vol jutjar és a la voluntat del poble de Catalunya i a la seva dignitat. Però el 9-N no el poden esborrar, igual que passarà amb el referèndum del setembre del 2017. No el podran evitar".