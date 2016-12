Activen l'avís de contaminació per diòxid de nitrogen a l'àrea metropolitana de Barcelona

| Getty Images

L'alta contaminació ha obligat a activar un avís a l'àrea metropolitana de Barcelona per nivells elevats de diòxid de nitrogen. Es tracta d'un avís preventiu que no implica cap prohibició. No obstant, s'aconsella utilitzar el transport públic i realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta pels carrers amb una freqüència baixa de trànsit. En declaracions aquest dijous als mitjans, la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que la contaminació a Barcelona no és tan greu com a Madrid.