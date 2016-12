Marta Rovira: "La llei de transitorietat jurídica és inimpugnable"

En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que la llei haurà de servir per permetre "transitar des de l'ordenament jurídic espanyol a un ordenament jurídic propi" de Catalunya , i això la converteix en inabastable per a l'Alt Tribunal, segons la seva opinió.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha afirmat aquest dijous que la llei de 'desconnexió' sobre un règim jurídic català que han pactat JxSí i la CUP no podrà ser impugnada ni suspesa eventualment pel Tribunal Constitucional (TC) : "Entenem que la llei de transitorietat jurídica és inimpugnable".

Així, Rovira planteja que, d'una banda, les eleccions catalanes del 2015 van donar als sobiranistes un "mandat democràtic" per avançar cap a la independència i, per un altre, aquesta llei dóna la cobertura legal necessària per executar de manera definitiva aquest mandat.

"Amb aquest mandat democràtic i amb aquest nou marc legal, no entenem que el Tribunal Constitucional ho pugui ni impugnar ni suspendre", al·lega la dirigent dels republicans, que també és la portaveu de JxSí a la Cambra catalana.

Davant d'una eventual impugnació de la llei per part de l'Estat i de la suspensió per part del TC, Rovira exposa: "Davant de futures impugnacions i suspensions per part del TC, Què al·legarem? Que tenim un mandat democràtic i legal que han decidit els ciutadans".

Per recalcar la importància de l'acord entre JxSí i la CUP, ha recordat que els informes que va encarregar la Generalitat al Consell Assessor per a la Transició Nacional situaven aquesta norma com la "llei fundacional" d'un hipotètic Estat català.

"A nosaltres ens sembla un exercici democràtic impecable. Bevem d'una font que és un mandat democràtic i legal. Utilitzem tots els instruments democràtics que tenim al nostre abast per tornar a posar les urnes", resumeix.