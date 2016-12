ERC guanyaria les eleccions al Congrés amb 12-14 diputats, segons el CEO

ERC guanyaria les eleccions al Congrés dels Diputats si ara se celebressin eleccions , segons indica el darrer sondeig d'opinió elaborat pel Centre d'Estudis d'Opinó (CEO), que s'ha fet públic aquest matí. Els republicans aconseguirien entre 12 i 14 escons, és a dir, que en sumarien entre 3 i 5 respecte als actuals i, d'aquesta manera, arrabassaria la primera plaça a En Comú Podem (ECP), que es quedaria amb 10-11 diputats, perdent-ne 1 o 2 en relació als que ara té a Madrid. El PSC repetiria resultat amb 7 diputats, mentre que el PDeCAT en podria arribar a perdre 3, segons la forquilla baixa, ja que l'enquesta li atorga entre 5 i 8 escons. Per la seva part, el PPC obtindria 4-6 parlamentaris (ara en té 6) i C's es quedaria amb 3-5 diputats (actualment en són 5).

Pel que fa a la intenció directa de vot, ERC obtindria el 18,5% de suports, ECP es quedaria amb el 14,1%. Per darrere, hi hauria el PSC (9%), el PDeCAT (5%), C's (5,4%) i el PP (4,2%). El sondeig ha estat elaborat a partir de 1.047 enquestes telefòniques registrades la setmana del 12-17 desembre, quan la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons el director del CEO, Jordi Argelaguet, els esdeveniments polítics no han tingut cap translació concreta ni canvi de tendència en els resultats de l'enquesta. El sondeig té un marge d'error del 3,04%.