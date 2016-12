Millo, sobre el CEO: "Els catalans s'aparten d'allò que alguns plantegen com a solucions màgiques als problemes"

| ACN

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha valorat des de Tarragona el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) on el 'no' a la independència creix un 1,7% respecte l'anterior i arriba fins al 46,8%. Millo ha assegurat que l'enquesta reflecteix una "realitat" que cada dia és més patent a la societat sobre la preocupació dels catalans respecte els problemes que afecten la vida quotidiana. "Cada cop els catalans s'aparten d'allò que alguns plantegen com a solucions màgiques als problemes i que no ho són", ha manifestat el dirigent popular. Millo ha reivindicat el "diàleg" com a eina necessària per resoldre els problemes que afecten la vida quotidiana dels catalans i s'ha mostrat convençut que hi ha "molts elements" sobre els que es poden acordar solucions "als problemes reals que no són precisament la celebració del referèndum de la independència".