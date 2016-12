Albiol assegura que Homs va tenir una “actitud xulesca” amb el 9N i aplaudeix les conclusions del jutge

| ACN

El coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que Francesc Homs està vivint una situació que “s’ha buscat ell, per anar de sobrat amb Mas i el Govern de Catalunya”, i li ha retret haver tingut una “actitud xulesca” mantenint en 9-N. Albiol ha valorat així les conclusions del jutge instructor del cas on s’investiga Homs per presumptes delictes de desobediència i prevaricació per haver celebrat la consulta malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional. “S’ha demostrat que ningú, en un estat de dret, pot fer el que li doni la gana”, ha afegit. D’altra banda, Garcia Albiol ha aplaudit l’advertiment dels lletrats del Parlament respecte el finançament del referèndum a través dels pressupostos. Sobre aquesta qüestió, ha acusat el Govern i Carme Forcadell de ser uns “provocadors”, assegurant que són ells mateixos els que propicien el “xoc institucional” per voler tirar endavant el procés sobiranista.