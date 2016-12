Mor un home de 56 anys després de ser atropellat per un cotxe a la Rambla de Badal de Barcelona

Un home de 56 anys va morir dimecres a la tarda després de ser atropellada per un cotxe a la Rambla de Badal, cantonada amb la Plaça Ildefons Cerdà, al districte barceloní de Sants-Montjuïc. Segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona, el sinistre va passar a un quart de vuit de la tarda i a conseqüència de l'impacte el vianant va resultar ferit de molta gravetat i va ser traslladat a l'hospital, on va morir una hora després. El conductor del turisme va donar positiu al control d'alcoholèmia i està sent investigat per un delicte contra la seguretat viària i per un altre d'homicidi imprudent. D'aquest cas se n'ha fet càrrec la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat de la Guàrdia Urbana que haurà de fer l'atestat corresponent.