Continua l'empat tècnic entre partidaris i contraris a la independència

| ACN

L'empat tècnic entre els partidaris i els contraris a la independència es mantindria, segons la darrera enquesta del CEO, feta pública aquest migdia. Un 45,3% dels enquestats es mostra favorable a un Estat propi mentre que un 46,8% opta pel No. Un 4,5% respon que no ho sap, i un 3,2% no contesta aquesta pregunta. El sondeig revela també que un 36,1% dels catalans volen un Estat independent; un 29,2% un Estat dins una Espanya federal; un 23,6% una comunitat autònoma i un 4,5 una regió d'Espanya.