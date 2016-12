Mor als 58 anys l'actor Santi Ibáñez

| ACN

L'actor barceloní Santi Ibáñez ha mort als 58 anys aquest dijous a la matinada com a conseqüència d'un càncer de pulmó, segons ha confirmat a l'ACN l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Ibáñez havia fet cinema, teatre i televisió i era especialment conegut pel seu paper de Beni a 'El cor de la Ciutat de TV3'. A la pantalla petita també havia participat en diverses sèries com 'Temps de silenci', 'Plats Bruts' i 'Estació d'Enllaç'. Els seus primers passos a dalt de l'escenari van ser de la mà d'Albert Boadella amb Els Joglars, també va treballar amb la companyia La Cubana i sota la direcció de Sergi Belbel, Tamzin Townsend i Abel Folk. En cinema, va participar en pel·lícules com 'Morir (o no)' i 'Anita no perd el tren', de Ventura Pons.