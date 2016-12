Joan Coma: "Els guàrdies civils que em van portar a Madrid veien molt bé el referèndum"

El regidor de la CUP de Vic (Barcelona) Joan Coma ha celebrat que la seva detenció dimarts per part dels Mossos d'Esquadra es produís a mig matí i a l'Ajuntament , cosa que ha qualificat com el millor escenari possible. En declaracions a Rac 1 aquest dijous recollides per Europa Press, ha dit que tot i que no es va pactar, les dues parts sabien quin era la millor manera de dur-la a terme: "Nosaltres coneixíem els escenaris que els generen més tensió a ells i ells els que ens la generen a nosaltres. Es va fer tan bé com es va poder". En aquest sentit, Coma ha afirmat que "l'experiència d'altres casos" ha ajudat a millorar aquesta situació i a fer-la més pràctica, i ha explicat que un agent de la policia catalana el va anar a buscar a l'Ajuntament i el va traslladar a la comissaria de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Declaració

Sobre la seva declaració davant el jutge a l'Audiència Nacional, ha subratllat que es va quedar estupefacte davant les preguntes del magistrat relacionades sobre la metàfora que Coma va fer a l'Ajuntament de Vic (on va dir que 'per fer la truita cal trencar els ous'): "Em va preguntar com es fa una truita, si per trencar l'ou cal fer força i quin tipus de força", ha apuntat. En aquest sentit, ha considerat que el jutge "volia que argumentés a favor de la violència", però ha manifestat que com a antimilitarista i pacifista convençut, ell no creu en la violència.

Preguntat per si de cas pensa recusar el jutge, ha precisat que ha de parlar-ho amb el seu advocat, el diputat de la CUP Benet Salellas, i amb la resta de grups d'assessorament jurídic del partit, i sobre les preguntes que li va fer ha dit: "Pot ser que ell sí hi cregui" en la violència. Coma ha explicat aquest dijous lliurarà al jutjat de Vic el seu passaport després que el jutge ordenés que li sigui retirat, i respecte al requeriment del jutge que acudeixi a declarar un altre cop si és requerit, ha dit que no deixarà la desobediència: "Seguirem fent el mateix. Si volen que vagi, saben perfectament on sóc".