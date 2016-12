Els bitllets de la Grossa es podran comprar fins a una hora abans del sorteig del 31 al migdia

| ACN

La Grossa de Cap d’Any 2016 ja ha entrat en la recta final per a la celebració de la quarta edició del sorteig, que se celebrarà el dissabte 31 de desembre a les 12:00h. La principal novetat d’enguany és que es podran adquirir bitllets fins a una hora abans del sorteig, és a dir les 11.00 hores. Es podrà fer per internet a través del web de Loteria de Catalunya, a qualsevol dels 2.000 punts de venda que actualment comercialitzen tots els productes de Loteria de Catalunya (quioscos, llibreries, bars, estancs) i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal. Enguany hi ha 933.310 bitllets que tindran algun tipus de premi. La gala estarà conduïda per Marta Carreras i Oriol Soler, col·laboradors del programa ‘Divendres’, i produïda pel Terrat. Els encarregats d’extreure del segon al cinquè premi seran quatre ‘padrins’ coneguts de l’àmbit de l’esport i la cultura catalanes. Pel que fa al primer premi de la Grossa, la mà innocent serà Pere Espunya, veí de Sarrià de Ter, guanyador del sorteig en línia ‘Compra a loteriadecatalunya.cat i reparteix tu la sort del sorteig’.