[VÍDEO] Iglesias demana "perdó" per la guerra pública amb Errejón

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha publicat un vídeo-missatge a les xarxes socials per demanar "perdó" a les bases per la guerra oberta amb Iñigo Errejón, i alhora reclamar "contenció" abans de Vistalegre II. "Sé que us estem avergonyint", ha admès Iglesias referint-se al creuament d'acusacions i crítiques, després de rebre una carta d'una afiliada preocupada per les disputes internes. Amb tot, Iglesias no s'està de llançar un dard a l'ala liderada per Errejón: "no sempre hem sabut distingir la pluralitat i el debat de les lògiques de les famílies que busquen quotes de poder". El número dos de la formació lila ha replicat que a Podem li toca "madurar" com a organització.