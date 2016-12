Se suspèn la recerca de l'home de 53 anys desaparegut a la Pobla de Montornès

| ACN

Els equips d’emergència han cercat per quart dia consecutiu i sense èxit l’home de 53 anys desaparegut a la Pobla de Montornès (Tarragonès). La cerca s’ha suspès fins que no es trobin nous indicis, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El veí té una discapacitat intel·lectual del 65% i es va perdre el 24 de desembre a la tarda. La recerca s’ha centrat aquests quatre dies des del seu domicili a la urbanització Castell de Montornès, a més de les principals pistes forestals i camins rurals, i s’ha fet extensiva també per diferents carreteres entre La Pobla de Montornès i Roda de Berà, Bonastre, Salomó, Vespella, Nou de Gaià, Riera de Gaià i Torredembarra.

L'últim cop que se'l va veure va ser al casal en un cagatió per a la canalla del poble. En el dispositiu de recerca hi han participat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat –amb el Grup Caní de Recerca–, els Mossos d'Esquadra, Policia Local, Protecció Civil i voluntaris.