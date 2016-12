Puigdemont avisa que farà la DUI si el Sí guanya amb el 50% més 1 vot

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat en una entrevista radiofònica a Equinox , que declararà la independència si el Sí obté un 50% més 1 vot.. A més, ha afegit quepel fet que alguns partits faran una crida al boicot i no vol entrar en el seu joc. També ha dit que si el Sí guanya, "la independència serà declarada abans que hi hagi noves eleccions". Unes eleccions a les quals ha avançat que

Carles Puigdemont ha parlat, entre altres, de les diferències entre el 9-N i el referèndum que té intenció de convocar al setembre del 2017. "El referèndum del 2017 no serà com la consulta del 9-N perquè, a diferència d'Artur Mas, tinc una majoria independentista al Parlament". Ha afegit també que "si la població catalana indica clarament que vol convertir-se en un estat independent, el deure del Govern i del Parlament és proclamar la independència".

També ha parlat d'Europa i de com hauria d'actuar en relació a les reivindicacions sobiranistes. "Europa no té futur si no reconeix una realitat com la de Catalunya. No estic demanant als líders mundials que donin suport a la independència, només al referèndum", ha matisat. En aquest sentit ha afegit que "la realitat de Catalunya existeix, fins i tot si a alguns estats europeus no els agrada".

També s'ha recordat de la CUP: "La CUP no decideix la política econòmica de Catalunya perquè només té 10 diputats".