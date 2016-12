La demarcació de Barcelona acollirà 51 refugiats que ja han aterrat a Madrid

Un grup de 198 refugiats procedents de Grècia han arribat aquest dimecres sobre del migdia a l'aeroport de Barajas a Madrid. D'aquests, 51 seran acollits a la demarcació de Barcelona, segons ha indicat el Ministeri de l'Interior. Es tracta del grup més nombrós de refugiats que aterren a l'Estat des de l'inici del programa de la Unió Europea de reubicació creat per fer front a la conseqüències humanitàries de la guerra de Síria. El grup està integrat per 65 homes, 49 dones i 84 menors i formen 83 grups familiars que seran acollits a un total de quinze províncies. La majoria són sirians i iraquians, que viuran a l'Estat mentre no es resolen les seves sol·licituds d'asil.

Amb aquests, ja són 898 els sol·licitants d'asil que han estat traslladats a Espanya, dels quals 609 ho han estat per la via de reubicació i 289 via reassentament.