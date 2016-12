Els lletrats del Parlament avisen que la partida del referèndum podria acabar al TC

Els lletrats del Parlament avisen que la disposició addicional 31a dels pressupostos –la que garanteix els recursos necessaris pel referèndum– pot tenir "connexió i una línia de continuïtat" amb les resolucions suspeses del debat de política general sobre el referèndum unilateral. Així ho fan constar en una nota afegida en cursiva al document del Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) que recull les 2.413 esmenes presentades pels grups al projecte de pressupostos pel 2017. Els lletrats demanen "tenir present" els pronunciaments del Tribunal Constitucional en el debat pressupostari en comissió. Així mateix, indiquen que els membres de la Mesa han estat advertits d'aquest fet i que consideren que les resolucions de l'alt tribunal espanyol no són "rellevants" per a la tramitació dels comptes públics.

En l'apartat relatiu a la disposició 31a de l'articulat dels comptes públics, els lletrats hi han afegit una nota per avisar que pot tenir una "connexió i línia de continuïtat" amb les resolucions pactades entre Junts pel Sí i la CUP sobre el referèndum unilateral, que han estat suspeses pel TC.

En concret, la disposició addicional 31 estableix que "el Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per a 2017, ha d'habilitar les partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d'organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya, en el marc de la legislació vigent, en el moment de la seva convocatòria".

En el seu escrit, el lletrat manifesta "la necessitat de tenir presents, durant el debat i la votació en la comissió d'Economia i Hisenda" les suspensions del Constitucional.

A més, fa constar que els membres de la Mesa han estat advertits d'aquesta situació i que consideren que no són "rellevants" per seguir endavant amb la tramitació pressupostària.

C's i el PPC demanen la supressió de la disposició addicional 31, mentre que la CUP reclama eliminar d’aquest article la condició de dur-lo a terme "en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria".

El PSC és la força parlamentària que més esmenes ha presentat als pressupostos per al 2017 (1.209), seguida de CSQP (568) i el PPC (381). La CUP n'ha registrat 151, la majoria encaminades a "rescatar" 760 MEUR per a fins socials. Per la seva part, el principal grup de l'oposició, C's, n'ha presentat 97 mentre que la coalició que dóna suport al Govern, Junts pel Sí, n'ha registrat set, que tenen a veure sobretot amb canvis de despeses als departaments d'Interior, Governació i Empresa.