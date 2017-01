La música que enganxa els jugadors del Barça

Quina és la cançó preferida d’Andrés Iniesta? Por la raja de tu falta , del grup de Cornellà de Llobregat Estopa. I què escolta Sergi Roberto quan baixa de l’autocar amb la resta de la plantilla? Charlie Brown , de Coldplay. En canvi, Mascherano és una mica més clàssic, i tria Y sin embargo , de Joaquin Sabina. Jordi Alba, més romàntic, prefereix Antonio Orozco, amb Estoy hecho de pedazitos de ti i Mi héroe. Són algunes de les cançons que han triat jugadors del F.C Barcelona per començar a donar forma a The Sound of Barça , el canal oficial del club blaugrana que inclou la música preferida dels jugadors –de moment, el trident no s’ha mullat i no sabem a quines cançons estan enganxats - per motivar-se abans de sortir al terreny de joc.

| FCB

Tampoc no ho explica el tècnic blaugrana, però en qualsevol cas, els culers tenen algunes pistes a la plataforma d’streaming Deezer, que ha signat un acord amb el F.C Barcelona, i que inclouen també les llistes de música que els jugadors escolten a l’escalfament, a la mitja part o al final del partit, i altres cançons que són significatives per als culers per diverses raons. De fet, una de les cançons més escoltades a l’escalfament és Chantaje, de Shakira. I per a la mitja part, un Pa amb oli i sal, de Blaumut, que de ben segur que és un suggeriment de Gerard Piqué. Tampoc no hi falta un record per a Pep Guardiola, que va convertir el Viva la Vida de Coldplay en un himne etern per al club.

Per als culers més petits també hi ha llista de reproducció, i en el número 1 hi ha... Oliver i Benji, les cançons de la sèrie de dibuixos animats Campeones, i en segon lloc, M’agrada l’esport, del Club Súper3. També hi ha diversos àlbums complets, com El Turista, de Blaumut, Purpose, de Justin Bieber, i La fuerza irresistible, de Delafe.

Els subscriptors de Deezer podran participar en concursos per guanyar premis relacionats amb el F.C Barcelona, i els fans i socis del club tondran l’oportunitat de guanyar un compte premium de la plataforma amb accés il·limitat a la seva biblioteca de música. També existeix la possibilitat de crear una llista pròpia de reproduccions amb les cançons preferides de cada usuari.