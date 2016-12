Joan Coma: “M’han retirat el passaport però en tindré un de nou d’aquí a un any”

| ACN El regidor de la CUP de l’ajuntament de Vic, Joan Coma, ha defensat “la desobediència civil no violenta” davant situacions com la que ha viscut les últimes hores. El van detenir aquest dimarts i ha estat traslladat a l’Audiència Nacional per declarar davant el jutge Ismael Moreno per un presumpte delicte d’incitació a la sedició. “La desobediència és una eina legítima i democràtica en situacions d’injustícia”, ha exclamat Coma davant els periodistes, per afegir que així ho ha expressat en la seva declaració al jutjat. El regidor de la CUP també s’ha referit a la mesura cautelar que ha imposat el magistrat de l’Audiència Nacional a petició de la Fiscalia: “M’han retirat el passaport però en tindrem un de nou d’aquí a un any”. Joan Coma ha sortit de les dependències judicials passada la una del migdia després d’una compareixença d’uns 45 minuts i d’una espera de més de dues hores per conèixer la resolució del jutge.











Joan Coma ha sortit de l’Audiència Nacional acompanyat de la seva dona i del seu advocat i diputat de la CUP al Parlament, Benet Salellas, i s’ha dirigit al carrer Génova on es trobava concentrat el grup que s’ha traslladat aquesta nit a Madrid per mostrar-li el seu suport. Els seus companys l’han rebut amb crits de “sense por, ni un pas enrere”, exhibint pancartes amb consignes a favor de la llibertat del regidor cupaire així com algunes estelades. “Hem vingut a defensar el dret d’autodeterminació del poble català a través d’un referèndum que farem tant sí com no, es pacti o no es pacti amb l’Estat”, ha exclamat Coma davant els periodistes, per afegir que davant el magistrat Ismael Moreno ha reivindicat el dret a la desobediència en “situacions injustes” com la seva en considerar que és “una eina legítima democràtica i democratitzadora”.