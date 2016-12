Junts pel Sí afrontarà 2.413 esmenes als pressupostos

| Parlament

Qui diu que els pressupostos són avorrits? I encara menys, al seva tramitació i debat al Parlament de Catalunya, perquè hi haurà feina per estona.... En tornar de les festes nadalenques, els diputats i diputades debatran fins a 2.413 esmenes a l’articulat i a l’estat de despeses que els grups han presentat al Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2017. Així ho anuncia el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), que les publica totes.

El grup parlamentari més actiu a esmenar els comptes independentistes és el PSC, que n’ha presentat 1.209, seguit de CSQP, que en presenta 568, el PP, amb 381, la CUP, que n’ha registrat 151, C’s amb 97 i Junts pel Sí, que n’ha registrat 7.