Rufián: "Si hi ha inhabilitacions en massa, sóc partidari d’avançar el referèndum"

| Congreso

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, assegura que tothom té clar que per part de l’Estat "rebrem amenaces, sentències i detencions de polítics catalans simplement perquè són independentistes. Un dia més a l’oficina, lamentablement", ha dit en referència a la detenció de Joan Coma. Rufián, en una entrevista al diari ARA, reconeix que "tenim un govern inequívocament independentista, decidit a culminar-lo, i estem interpel·lant l’espai dels comuns, de Podem, que és absolutament crucial per guanyar". A parer de Rufián, cal posar un mirall davant dels comuns: "No m’interessa tant el que pensin la senyora Colau o el senyor Domènech com el que pensi el seu votant. Van confiar en ells per la promesa del referèndum pactat", conclou.

Sobre la possibilitat d'avançar el referèndum abans del setembre de 2017, una qüestió que ha generat força polèmica entre els diversos agents polítics de l'independentisme, el republicà ha assenyalat que "sóc partidari que si hi ha inhabilitacions en massa s’avanci. Però ho ha de decidir el Parlament". Afegeix que "confiem en el caràcter democràtic d’aquest procés i en l’única ideologia de la UE, el pragmatisme. El que el conseller Romeva es troba en els seus viatges és que li diuen: “Si aneu seriosament, reaccionarem”.