[VÍDEO] Detenen a Calafell un membre de la màfia calabresa

La policia espanyola ha detingut a Calafell (Baix Penedès) un membre relacionat amb la màfia calabresa 'Ndrangheta'. L'home, de 52 anys i natural de Milà, tenia pendent de complir una condemna de gairebé 12 anys de presó per blanqueig i associació mafiosa. La detenció s'ha produït en col·laboració amb els Carabinieri italians i motivada per una ordre europea de detenció i entrega emesa per la fiscalia general de Milà. El detingut figurava encartat en l'operació 'Metallica' en la qual es van detenir 24 persones i es van confiscar actius financers per més de 62 milions d'euros, 51 quadres d'autor -tres de procedència espanyola- i altres obres d'art i peces d'arqueologia.

Les autoritats italianes van alertar la policia espanyola sobre la possible presència d'un pròfug de la justícia italiana a l'Estat. Concretament, manejaven informacions sobre una trobada que el fugitiu volia mantenir pròximament a la demarcació de Barcelona amb una dona procedent d'Itàlia i que s'havia de desplaçar amb avió fins a l'aeroport del Prat. Amb aquesta informació es va establir un dispositiu que va permetre localitzar i detenir al reclamat als voltants de l'estació de Calafell on s'havia citat amb la persona procedent d'Itàlia.