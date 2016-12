Monedero (Podemos): “L’independentisme no ens pot obligar a posicionar-nos en un referèndum unilateral”

| G.A Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) és professor de Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid, el laboratori on es va dissenyar Podemos. Va participar en la fundació del partit i, tot i que ja no forma part de l’aparell de direcció, continua influint ideològicament des de fora del partit i de les institucions. S’ha alineat amb el sector de Pablo Iglesias en la pugna que manté l’actual líder del partit amb el número dos, Iñigo Errejón. El Parlament de Catalunya ha acollit una cimera per reunir forces a l’entorn de la convocatòria d’un referèndum, que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i JxSí i la CUP, tenen intenció de convocar amb o sense el permís de l’Estat espanyol. Vostè troba legítim un referèndum unilateral, si es demostren esgotades les vies de diàleg amb l’Estat? La proposta de Carles Puigdemont té quelcom de Mahatma Gandhi vestit de Charles Bronson. Expliqui’s una mica... Vull dir que Puigdemont proposa un pols Gandhià pel que fa a la resistència davant d’un poder que fa oïdes sordes a la reclamació popular de sentir-se partícip del seu propi futur polític, però que alhora té una part de Charles Bronson, en la mesura en què té una part aspra i enredaire que no ajuda gens. Quina és la part aspra i enredaire del procés sobiranista? La que es desencadena quan a priori saps que això que proposes no pot funcionar, que és quelcom molt perdut a l’avançada i que difícilment canvia posicions de ningú. Així com una posició Gandhiana de resistència pacífica té sempre la virtut que convenç més gent –va convèncer fins i tot els anglesos-, per contra, una posició merament de confrontació no suma. És més, acabes fent cops contra la paret. Per tant, no tinc gens clar que la confrontació serveixi per resoldre res. Com a mínim la part Gandhiana del procés sobiranista està ben encaminada, al seu entendre? Està clarament guanyada, ho demostren les Diades i la pròpia existència d’En Comú Podem i d’Unidos Podemos com a forces polítiques presents a tot l’Estat que assumeixen una cosa que no s’assumia des de la Transició, el dret a decidir, el deure d’entendre Espanya com un país de països, com una nació de nacions. Això és una novetat, i per tant, cal reconèixer que hem avançat. El que passa és que la confrontació només aconsegueix alimentar polítiques de la por i de l’amenaça, i difícilment amb aquesta estratègia sumaràs suports.











| ACN Considera que l’independentisme utilitza en ocasions l’estratègia de la por i de l’amenaça? Aquesta estratègia ve per part de l’Estat, però també per part de confrontacions que no deixen massa sortides per part de l’independentisme. Coincideixo amb la reflexió d’Ada Colau sobre el fet que no aporta absolutament res enquistar i convertir en problema allò que realment hauríem de viure com un repte. És un plantejament que s’ha de fer tothom, perquè el que és un repte democràtic, totes dues parts, l’Estat i l’independentisme, l’estan convertint en un problema democràtic. Cal repartir culpes? Repartir culpes tampoc no forma part d’una anàlisi lúcida, les coses sempre són més complexes. Però és evident que si hi ha un responsable que un fet que hauríem de viure com una experiència democràtica es converteixi en un quist en la democràcia, és el PP. Aquest partit va decidir recórrer al Constitucional l’Estatut, i aquí va començar a caminar un procés tort. Tort? Qui el va tòrcer? Sí, es va tòrcer quan Artur Mas, que tenia una posició complicada per la seva gestió política de la crisi, decideix convertir allò que era una reclamació popular a preu de carrer en una reclamació institucional que li permetés salvar el seu cap. Al meu entendre, a partir d’aquí venen els enrenous. La culpa de tot la té Artur Mas? Això deia el PP. Per una banda, el PP té una reclamació d’una Espanya canonista, i per altra banda, Artur Mas va convertir allò que podria haver estat una reclamació d’avanç democràtic en una mena de salconduit de la seva carrera política. Quan els problemes són polítics, els ha de resoldre la política en majúscules, no els partits ni els interessos particulars. Per això crec que la solució passa més per seguir insistint a convertir el repte català en sentit comú. I això no ho fas amb determinades confrontacions que no tenen sortida. Fins quan creu que han d’esperar els catalans per decidir el seu futur polític? Cal fixar terminis, o esperar l’arribada d’aquest sentit comú a què es refereix vostè? Tornem a Gandhi: Primer t’ignoren, després riuen de tu, després t’insulten i aleshores has guanyat. Potser no és necessari arribar a la fase dels insults, per dignitat? En els processos de desobediència civil, els propis desobedients han d’adonar-se en quin moment la quantitat s’ha convertit en qualitat, quan s’ha traspassat una frontera on la teva proposta s’ha convertit en sentit comú, i aleshores, abans o després, ningú no el podrà frenar. Insisteixo, crec que és una qüestió d’intel·ligència i dialèctica, no de confrontació.