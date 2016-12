El jutge deixa en llibertat amb càrrecs Joan Coma

| ACN

El jutge de l'Audiència Nacional ha deixat aquest matí en llibertat amb càrrecs el regidor de la CUP a Vic, Joan Coma. La Fiscalia ha demanat que se li retiri el passaport. L'advocat de Coma, Benet Salellas, ha explicat, quan s'ha acabat l'interrogatori, que Coma ha assegurat no reconèixer cap tribunal que "no respecti els drets polítics dels pobles". Aquesta ha estat l'explicació oferta en resposta a les preguntes sobre per què va decidir no comparèixer quan se l'havia citat el passat 24 d'octubre pel titular del Jutjat central d'instrucció 2, Ismael Moreno.