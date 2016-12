Salellas denuncia que la justícia espanyola aplica el codi penal franquista a Coma per expressar la seva opinió

L’advocat de Joan Coma, Benet Salellas, ha denunciat aquest dimecres al matí a les portes de l’Audiència Nacional que la justícia espanyola ha aplicat al regidor de la CUP el codi penal franquista de l’any '72 en comptes del codi penal vigent del 1995. Salellas considera que no és propi d’un estat de dret privar de llibertat una persona per expressar la seva opinió en un ple municipal. “L’extrema dreta de l’ajuntament de Vic l’ha portat aquí de la mà de la Fiscalia i amb un jutge que utilitza conceptes propis del règim franquista del '73 per privar-lo de llibertat” , ha lamentat.

L’advocat de Joan Coma i regidor de la CUP, Benet Salellas, ha atès els mitjans de comunicació poc abans d’entrar a les dependències judicials per acompanyar el seu representat en la compareixença davant el jutge Ismael Moreno. Salellas ha explicat que el regidor “posarà de manifest l’excepcionalitat de la pròpia detenció per unes manifestacions en un ple de suport a una declaració del 9 de novembre del Parlament”. És per això que el lletrat ha expressat la seva sorpresa pel fet que “algú acabi privat de llibertat i amb un delicte que preveu penes de fins a 15 anys de presó” per aquests fets.



“En Joan reivindicarà el seu dret a expressar les opinions en un context de llibertat d’expressió i de procés polític i reivindicarà el dret a utilitzar la desobediència com a instrument de canvi per assolir la independència de Catalunya”, ha assegurat, per insistir que “l’extrema dreta de l’ajuntament de Vic de la mà del franquisme jurídic” són els que han portat Coma davant el tribunal, fent referència a la denúncia presentada pel regidor de Plataforma Viguetana, Josep Anglada, que va ser l'origen de la investigació que ha portat Coma davant l'Audiència Nacional.