Representants de la CUP, el PDECAT i ERC mostren a l'Audiència Nacional el seu suport a Joan Coma

Representants polítics del PDECAT, ERC i la CUP han mostrat aquest dimecres a l'Audiència Nacional el seu suport al regidor de la CUP a Vic Joan Coma, detingut aquest dimarts per no comparèixer després d'una citació del jutge Ismael Moreno que l'investiga per incitar a la sedició en un ple de l'ajuntament. Tots ells han denunciat que la investigació que l'ha portat fins al tribunal va partir de la denúncia de la formació d'ultradreta Plataforma Per Catalunya.











El senador d'ERC Bernat Picornell ha destacat que l'arrest de Coma és un pas més en la lluita de l'Estat per judicializar el procés català: "Estem amb la llibertat, amb la democràcia i per això hem vingut aquí a acompanyar-lo", ha indicat. El diputat Joan Capdevila ha recordat, per la seva banda, que la seva formació sempre està "al costat de la democràcia i la llibertat d'expressió" i que els fets pels quals s'ha procedit en contra del regidor són al seu entendre "perfectament normals". "Com no estem d'acord construirem en els propers mesos una altra democràcia i un altre marc legal", ha agregat. "Això no aturarà al poble català, seguirem donant el nostre suport al que ens uneix, que és el referèndum de 2017", ha defensat el sotssecretari general d'ERC, Isaac Peraire.