Detinguda una dona que robava ancians després de drogar-los amb somnífers

La detinguda, vestida de manera elegant i amb molt bona presència, contactava amb homes d'edat avançada a bars o al carrer i aconseguia que la convidessin a casa seva, on s'oferia per servir-los alguna cosa de menjar o de beure. La dona aprofitava el moment en el qual estava sola a la cuina per abocar un somnífer al menjar o a la beguda, de manera que s'assegurava que els ancians s'adormissin al cap d'una estona.

Les víctimes han relatat als Mossos que quan es despertaven, es trobaven el pis esvalotat i trobaven a faltar diners que guardaven a casa, a més d'altres objectes personals i aliments.