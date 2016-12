David Fernández considera que el jutge "abusa del seu poder" citant Coma i diu que l’Estat és qui ha d'explicar-se

| ACN L’exdirigent de la CUP David Fernández s’ha traslladat a Madrid per expressar el seu suport a Joan Coma acompanyat de l’advocat del regidor i diputat de la CUP, Benet Salellas. Fernández considera que el titular del jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, “abusa del seu poder” citant Joan Coma a declarar perquè, segons ell, ja va “remetre un escrit” explicant la seva desobediència. “L’Estat ha d’explicar per què violenta la vida d’una persona, per què el van a buscar a l’ajuntament i per què el porten cap a un tribunal d’excepció”, ha subratllat als voltants de l’Audiència Nacional. El regidor de la CUP de l’ajuntament de Vic compareixerà davant el jutge a partir de les 10h del matí per un presumpta delicte d'incitació a la sedició i ho farà amb el suport de la trentena de persones que s’han traslladat aquesta nit en autocar a la capital espanyola a les portes del tribunal.











L’exdirigent de la formació anticapitalista ha qualificat d’impensable que “un representant de la sobirania popular hagi de donar explicacions davant un jutge pels delictes d’opinió i de sedició”. “Això és propi de règims repressius i autoritaris i d’un estat neuròticament obsessionat amb la unitat d’Espanya”, ha sentenciat. Així mateix, ha considerat que els delictes que li atribueix el jutge demostren “el concepte de democràcia de l’estat espanyol i en concret del seu nucli dur”. “Aquest és un tribunal que va néixer el 5 de gener del 77, un dia després de la mort del tribunal d’ordre públic i que manté la filosofia franquista”, ha afegit. Mentrestant unes 35 persones s’han traslladat aquesta nit en autocar a Madrid per expressar el seu suport a Joan Coma a les portes de l’Audiència Nacional. Són membres del moviment 30/30, entre els quals també hi ha les diputades de la CUP Anna Gabriel i Eulàlia Reguant i alguns companys del regidor a l’ajuntament de Vic com Sara Blázquez , Marc Barnolas o Càtia Juncs. També ha viatjat fins a la capital espanyola l’alcaldessa de Vic, Anna Erra.

Els Mossos d’Esquadra van practicar dimarts la detenció del regidor de la CUP per ordre del titular del jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, després que Coma desobeís la citació judicial i es negués a comparèixer el passat 24 d’octubre per un presumpte delicte d’incitació a la sedició. La detenció s’ha portat a terme després que el magistrat hagi rebut nous informes de la Guàrdia Civil, la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra sobre les crides a la desobediència col·lectiva efectuades pel regidor de l’ajuntament de Vic.