Els 'sanchistas' demanen a Pedro Sánchez que lideri "una alternativa" en el PSOE

| ACN El grup de dirigents i militants socialistes afins a Pedro Sánchez reunits aquest dimarts a Madrid aposten per l'exsecretari general del PSOE com el seu cap de cartell per impulsar "una alternativa" en el partit que aconsegueixi la "democratització" i obertura del PSOE, que "reconegui la pluralitat" d'Espanya i que aconsegueixi "la resintonia amb la nostra identitat socialista", d'esquerra. "L'única garantia que el partit vagi per aquesta sendera és que el lideri Pedro Sánchez", ha resumit l'alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, que ha comparegut davant dels mitjans de comunicació al costat dels diputats José Luis Ábalos i Adriana Llasta durant la trobada amb 68 'sanchistas' a Madrid.











Ábalos ha explicat que entre els reunits hi ha socialistes que van donar suport en el seu moment a Sánchez i altres que no, però que tots ells aposten ara per l'exsecretari general per al futur perquè segons la seva opinió ha mantingut una actitud "d'absoluta fermesa davant d'ingerències de qualsevol poder" i aposta per un PSOE a l'esquerra i com a "alternativa a la dreta". "El nostre objectiu és un projecte que respongui a aquest sentiment que ve expressant en el conjunt de l'organització i creiem que qui en millors condicions està per la fermesa en la seva actitud, per la seva indestructible posició davant de qualsevol intoxicació és Pedro Sánchez", ha expressat Ábalos davant dels mitjans.